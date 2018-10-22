ضبط 4 قطع سلاح ناري و6 قضايا اتجار بالمخدرات في حملة بكفر الشيخ

شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الخطرة من حائزى الأسلحة النارية، وتجار المواد المخدرة.



وأسفرت الحملة فى مجال قضايا الأسلحة النارية، عن ضبط 4 قطع سلاح نارى بحوزة 4 متهمين عبارة عن "بندقيتين خرطوش، فرد خرطوش، فرد رصاص، 7 طلقات نارية".



كما أسفرت فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 6 قضايا اتجار للمضبوطات بلغت "كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، ٧٠٠ جرام لمخدر الحشيش، ٣٠٠ جرام لمخدر الهيروين".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



