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اقتصاد

الإدريسي: تضاعف حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2018

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
آية الجارحي
قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ضخ تمويلات تقارب 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي 2017، استفاد منها ما يقرب من 295 ألف مشروع.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صــدى البــــــــلـد"، أن الجهاز مازال يواصل جهودة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم تمويل هذا النوع من المشروعات قد تضاعف خلال العام الحالي ٢٠١٨.

وأكد، أن التكامل والتنسيق بين جميع جهات الدولة سيساهم في زيادة فاعلية المبادرات والبرامج التمويلية المطروحة بهدف النهوض بالقطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الصناعة.

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