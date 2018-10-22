شعبة الملابس الجاهزة: 20% ارتفاعا في الأسعار بالموسم الشتوي

أكد يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن الملابس الشتوية سوف يتم عرضها بارتفاع فى الأسعار يصل إلى ما بين 15- 20% مقارنة بالعام الماضي، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.



وأضاف زنانيرى، فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء،إلى جانب تعويم الجنيه وأدى إلى رفع التكلفة الاستيرادية، من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية هذا العام.



وتوقع زنانيرى إصابة السوق بحالة من الركود خلال الموسم الشتوى هذا العام، زيادة عن الركود الموجود فعليا فى الوقت الحالي، لافتا إلى أن السوق يعاني حاليا من كساد تصل نسبته 50% مقارنة بالسنوات التي سبقت قرار تعويم الجنيه.



وطالب زنانير الدولة بمزيد من الدعم المالى للصناعة، لتخفيف الأعباء المالية التى ارتفعت، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية، خاصة مع ضعف القوى الشرائية للمستهلك.



