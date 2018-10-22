ليلى عبد المجيد: لو الفنان يصلح للعمل كطبيب فأهلا به كمذيع

أكدت د. ليلى عبد المجيد، العميد السابق لكلية الإعلام، أنها ضد تقديم الفنانين للبرامج التليفزيونية، مشيرة إلى أن الإعلامي لابد أن يدرس ويلم بالقواعد المهنية لهذه الوظيفة، حتى يكون قادرًا على إدارة الحوار وتقديم معلومة صحيحة للمشاهد.



وقالت "عبد المجيد" إن الفنان لا يجوز أن يعمل في مجال الطب أو المحاماة، لأنها تحتاج إلى دراسة، وهذا الأمر ينطبق على الإعلام أيضًا، فإذا كان من الممكن للفنان أن يعمل في هذه المهن فاهلًا به في مجال الإعلام.



وتابعت قائلة إن هناك بعض الفنانين لا يتمتعون بثقافة تؤهلهم للعمل كمقدمي برامج، لافتة إلى أن كليات الإعلام لديها آلاف الطلاب الذين يقومون بدراسة قواعد المهنة السليمة.



وعن بعض التجارب الناجحة لتقديم الفنانين للبرامج التلفزيونية تقول إن الفنان نور الشريف له تجربة مميزة فى تقديم البرامج، حيث إنه فنان مثقف وحين قدم برنامج كان يتحدث من خلاله عن السينما التي تعد تخصصه، كذلك نحجت أسعاد يونس فى تلك التجربة لأن بدايتها كانت مذيعة.