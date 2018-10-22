المنيا تنجح في تنفيذ برامج مكافحة الإدمان

قدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الشكر للواء قاسم حسين محافظ المنيا على الدور الكبير الذي تقوم به المحافظة فى مساندة الصندوق لتنفيذ البرامج التوعوية والوقائية المختلفة للحد من انتشار ظاهرة الإدمان والتعريف بخدمات الخط الساخن.



وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى ومسئول الصندوق خلال الخطاب الذي وجهه لمحافظة المنيا، إن المحافظة متمثلة في إدارة الشباب والطلاب بالديوان العام للمحافظة قامت بمجهود كبير فى تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية بالتعاون مع فريق الصندوق والوصول الى اكبر قدر من المواطنين لتعريفهم بخدمات الخط الساخن والعلاج المجانى الذى توفره الدولة من خلال الاتصال برقم 16023.



وأضاف عثمان أن نتيجة المجهود الكبير الذي حدث سيتم افتتاح مركز لعلاج الإدمان بالمحافظة قريبا وسيضم ورش لتأهيل المتعافين، وتقديم برامج تدريبية، لافتًا إلى أن محافظة المنيا هي الأولى في الصعيد طلبًا للعلاج.



وأوضح اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة أن هناك سعى دائما لتنفيذ خطط مجلس الوزراء القومية بما يحقق الصالح العام للدولة، كما تساهم المحافظة مع الصندوق فى تحقيق المستهدف داخل المحافظة، مؤكدا صدور تعليمات باستمرار الوحدات المحلية للمساهم فى تنفيذ البرامج التوعوية الخاصة بالصندوق.



ومن جانبها قالت مارية نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بمحافظة إن الإدارة تسعى بالتعاون مع الصندوق للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتوعيتهم بخطورة الإدمان والمخدرات وأنه خلال العام تم تنفيذ أكثر من 70 فعالية مابين ندوة ومبادرة ميدانية وتدريبات للشباب.



وأشارت "نعيم" إلى أن الفعاليات قد استهدفت توعية أكثر من 30 آلاف مواطن من مختلف الفئات العمرية بخطورة الإدمان والمخدرات وطرق العلاج المجاني الذى توفره الدولة كذلك إعداد شباب قادر على التوعية فى نطاق المحافظة للوصول الى اكبر قدر ممكن من المواطنين.