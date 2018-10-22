محافظ مطروح: عيد الحصاد يساهم فى جعل واحة سيوة مقصدا سياحيا عالميا

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أن مدينة سيوة أعدت برنامجا خاصا للاحتفال بعيد حصاد التمر والزيتون أو ما يطلق عليه "عيد السياحة"، التى يحرص السياح الأجانب على حضورها والاستمتاع بطقوسها.



وشدد الغرابلي على ضرورة استغلال مثل هذه الاحتفالات فى الترويج السياحى لواحة سيوة نظرا لما تتميز به من طراز بيئى فريد وطبيعة خلابة ورمال غنية بعناصر طبيعية وعيون كبريتية يقصدها السائحون بغرض الاستشفاء، بالإضافة إلى الأماكن الأثرية المتعددة الموجودة بها، مما يجعلها على رأس المقاصد السياحية الطبيعية بمصر.



يذكر أن الطريقة المدنية الشاذلية الصوفية في مدينة سيوة اعتادت على إقامة احتفالا كبيرا في الليالي القمرية من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك بمنطقة جبل الدكرور، بالتزامن مع بداية موسم حصاد التمر والزيتون بالواحة ويطلق علية عيد السياحة او الحصاد أو التصالح.