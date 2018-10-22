محافظ الدقهلية يفتتح معرض بتروتريد ويشيد بالمنتجات والصناعات المصرية

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر الأول لوزارة البترول لدعم المنتج المصري في إطار الخطة القومية لمحاربة الغلاء، التي أطلقها رئيس الجمهورية وذلك بحضور عدد من قيادات ومديرى شركتي بتروتريد ومصر للبترول، وعثمان السيد عثمان رئيس مركز ومدينة طلخا.





وأشاد محافظ الدقهلية، بالمنتجات والصناعات المصرية، مؤكدا دعمه لها، مشيرا إلى تطلعه إلى أن تنافس في الأسواق الدولية، وأن الدقهلية محافظة كبيرة وعريقة لذا جاء المؤتمر الأول للشركة على أرضها، موجها الشكر لرئيسي مجلسي إدارتي شركتي بتروتريد ومصر للبترول والعاملين فيهما على جهودهم وتنظيم المؤتمر والمعرض، وطالب المحافظ أن ينتقل المعرض بين كافة مدن المحافظة.





وألقى رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد كلمة وجه فيها الشكر للمحافظ على جهوده، مشيرا إلى أن تنظيم المؤتمر الأول بالدقهلية لتميزها وتعدد مواردها، كما ألقى مدير عام منطقة بحري كلمة وجه فيها الشكر لمحافظ الدقهلية.



