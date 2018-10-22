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محافظات

محافظ الشرقية يناقش بروتوكول تعاون لإنشاء وحدات بنظام التمويل العقاري

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
عقد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، اجتماعا لمناقشة بنود بروتوكول التعاون المقترح والمقدم من بنك الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان بالمحافظة، لتوفير التمويل اللازم لإقامة وحدات سكنية وتسويقها أمام المواطنين والمنتفعين بنظام التمويل العقاري بفائدة 8 % .

حيث ناقش اللقاء آلية السداد والتمويل والفائدة والتي تبلغ 8 % ، وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق دائرة المحافظة لتشجيع الاستثمار وتعظيم التعاون بين المحافظة والبنك والإستفادة من الفائدة المخفضة والتي تعود بالنفع لصالح المواطن.

ومن جانبة فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية توفير مسكن لائق للمواطن مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإسكان والتشييد وإقامة وحدات سكنية للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة .
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