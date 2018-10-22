ليلى غفران: صرخت لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان.. فيديو

كشفت الفنانة ليلى غفران عن ردة فعلها عند سماعها كلمة صديقها الفنان فاروق الفيشاوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته السابقة، وهو يعلن إصابته بمرض السرطان.



وقالت ليلى في تصريحات لـ"صدى البلد": "كنت حاضرة حفل الافتتاح وأقوم بتصوير كلمة، وعندما أعلن عن هذا الخبر صرخت ثم أغلقت الهاتف لأنني كنت أصوره فيديو".



وأضافت: "شعرت بالصدمة لأنني أعرف جيدًا معنى المرض ومعاناته، ونحن كفنانين علينا توعية الناس من هذا المرض، وأنه من الممكن القضاء عليه بالإرادة.. وليس عيبًا أن أعلن عن مرضي لجمهوري".