الزمالك يهزم بيراميدز فى دورى قطاع الشباب



استطاع فريق شباب الزمالك لكرة القدم الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية مواليد 2001 والتى جمعت الفريقين بمجمع ملاعب الناشئين بالزمالك .



وتعادل سموحة مع المصرى فى مباراتهما المؤجلة ايضا من نفس الجولة.



وتقام مباريات الجولة العاشرة يوم الجمعة المقبل حيث يلتقى بيراميدز مع الاسيوطى والاهلى مع الاتحاد والجونة مع مصر المقاصة والداخلية مع النجوم والانتاج مع انبى وحرس الحدود مع طلائع الجيش ووادى دجلة مع سموحة والمصرى مع المقاولون والاسماعيلى مع الزمالك.