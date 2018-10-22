ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يهزم بيراميدز فى دورى قطاع الشباب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:14 م
فريق شباب الزمالك
فريق شباب الزمالك
عمرو الحلوانى

استطاع فريق شباب الزمالك لكرة القدم الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية مواليد 2001 والتى جمعت الفريقين بمجمع ملاعب الناشئين بالزمالك .

وتعادل سموحة مع المصرى فى مباراتهما المؤجلة ايضا من نفس الجولة.

وتقام مباريات الجولة العاشرة يوم الجمعة المقبل حيث يلتقى بيراميدز مع الاسيوطى والاهلى مع الاتحاد والجونة مع مصر المقاصة والداخلية مع النجوم والانتاج مع انبى وحرس الحدود مع طلائع الجيش ووادى دجلة مع سموحة والمصرى مع المقاولون والاسماعيلى مع الزمالك.
loading...

ترشيحاتنا

هيئة الأنفاق تكشف موقفها من المواطن الذي أوقف المترو .. فيديو

مترو الأنفاق: ضيق تنفس مواطن وراء تعطل حركة القطارات بالخط الثاني

عصابة ملثمة تقتحم قصر ديفيد بيكهام.. صور

جندي هارب من الجيش التركي يحتجز رهائن في غازي عنتاب

لحظة خروج قطار فائق السرعة عن مساره بتايوان.. فيديو صادم

7 معلومات عن الابن الأكبر للكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي

بمناسبة قرب قدوم مولد النبي.. تعرف على طريقة عمل حلاوة المولد بالمنزل

محمد يوسف يكشف عن آخر استعدادات الأهلي لمباراة وفاق سطيف

الزمالك يهزم بيراميدز فى دورى قطاع الشباب

تساؤلات حول غياب أبناء هنا شيحة عن عقد قرانها من أحمد فلوكس

نقيب الفلاحين يكشف سر جنون البطاطس ويقدم روشتة للحكومة لتجاوز الأزمة

استجابة لـ صدى البلد.. محافظ الشرقية يوجه بحل أزمة أعمدة الإنارة بين أبو نجاح وشنبارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

فيديو

نصر سالم: تدريبات حماة الصداقة 3 ترفع من كفاءتنا القتالية.. فيديو
المظلات المصرية والروسية تنفذ عمليات إسقاط وإبرار جوي.. فيديو
داعية: ندوة الأزهر ترد على المفاهيم المغلوطة عن الإسلام .. فيديو
أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو
التربية والتعليم السورية: استئجار منازل وتحويلها لمدارس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟