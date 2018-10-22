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أخبار العالم

بعد استرداد الباقورة والغمر.. باراك يتهم نتنياهو بتعميق الأزمة مع الأردن

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:16 م
ايهود باراك ونتنياهو
ايهود باراك ونتنياهو
على صالح
شنّ وزير الحرب ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك، هجومًا حادا ضد خلفه على منصب رئيس الوزراء في تل أبيب، بنيامين نتنياهو، متهما حكومته بالتسبب في الأزمة مع الأردن، بعد إعلان الملك عبدالله الثاني أمس إنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام الخاصين بالباقورة والغمر الحدوديتين.

واتهم «باراك» في حديث أدلى به لإذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بأنه تسبب في الأزمة مع الأردن زاعما بأنه استسلم لحركة حماس في غزة، واصفًا حكومته بـ «المرتبكة التي ضلت طريقها».

وقال باراك، إن «حكومة نتنياهو فقدت استراتيجيتها في التعامل مع القضية الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس، وعمقت أزمة الخلافات مع الأردن».
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