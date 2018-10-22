أفغانستان : على طالبان التحلي بالشجاعة والاعتراف بفشلها في وقف الانتخابات

قال الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله: "إنه يتعين على حركة طالبان أن تتحلى بالشجاعة وقبول فشلها في تحقيق أهدافها بوقف الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخرا".



وأضاف عبدالله - خلال اجتماع لمجلس الوزراء حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم /الإثنين/ - " لقد كان صراعا مريرا إلا أن المواطنين أثبتوا أنهم يرفضون العنف والإرهاب والعودة إلى أيام الماضي المظلمة".



وتابع :"إن طالبان قامت بكل ما في وسعها وبالرغم من التهديدات إلا أن المواطنين اصطفوا للتصويت ، لذا فإن طالبان هزمت وتم رفض أفكارها".



وأشار إلى أن اصطفاف كبار السن من الرجال والنساء إلى جانب الشباب للتصويت يدل على أن المواطنين لا يريدون أيديولوجية طالبان ، وأن الشعب الأفغاني يرغب في نظام يعتمد على الانتخاب.





