ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أفغانستان : على طالبان التحلي بالشجاعة والاعتراف بفشلها في وقف الانتخابات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله: "إنه يتعين على حركة طالبان أن تتحلى بالشجاعة وقبول فشلها في تحقيق أهدافها بوقف الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخرا".

وأضاف عبدالله - خلال اجتماع لمجلس الوزراء حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم /الإثنين/ - " لقد كان صراعا مريرا إلا أن المواطنين أثبتوا أنهم يرفضون العنف والإرهاب والعودة إلى أيام الماضي المظلمة".

وتابع :"إن طالبان قامت بكل ما في وسعها وبالرغم من التهديدات إلا أن المواطنين اصطفوا للتصويت ، لذا فإن طالبان هزمت وتم رفض أفكارها".

وأشار إلى أن اصطفاف كبار السن من الرجال والنساء إلى جانب الشباب للتصويت يدل على أن المواطنين لا يريدون أيديولوجية طالبان ، وأن الشعب الأفغاني يرغب في نظام يعتمد على الانتخاب.


loading...

ترشيحاتنا

ناد سعودي يعلن اقتراب التعاقد مع البرازيلي كينو

خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

شاهد.. نانسي عجرم تشع جمالا بالذهبي في حفلة لندن

عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

سفير مصر السابق لدى تنزانيا: سد ستيجليرز نقلة عملاقة لتوفير الطاقة الكهرومائية

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

رئيس شركة برزينتيشن يكشف عن مفاجآت في رعاية الأهلي

أولى مفاجآت بريزنتيشن الكبرى للأهلى بعد الحصول على عقد الرعاية

مترو الأنفاق: ضيق تنفس مواطن وراء تعطل حركة القطارات بالخط الثاني

شاهد.. شوارع الكويت تغرق في مياه الأمطار

في 20 دقيقة تخلصي من الهالات السوداء

موظف بالسويس ينضم لعصابة تزوير عقود الأراضي.. وقرار من النيابة بشأنه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

فيديو

نصر سالم: تدريبات حماة الصداقة 3 ترفع من كفاءتنا القتالية.. فيديو
المظلات المصرية والروسية تنفذ عمليات إسقاط وإبرار جوي.. فيديو
داعية: ندوة الأزهر ترد على المفاهيم المغلوطة عن الإسلام .. فيديو
أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو
التربية والتعليم السورية: استئجار منازل وتحويلها لمدارس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟