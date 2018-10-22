سلامة الأسنان وصحتها ندوة طبية بآداب الفيوم.. صور

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة الفيوم ندوة طبية بعنوان "سلامة الأسنان وصحتها" لطلاب وطالبات الكلية بقاعة المؤتمرات بالكلية حاضرت فيها دكتوره آلاء عبد التواب اخصائية طب الأسنان وبحضور الدكتور طارق عبد الوهاب عميد الكلية ودكتور محمد دياب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.



وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد الكلية أن الندوة ناقشت الطرق الوقائية والتقنيات العلاجية الحديثة لطب الأسنان، إضافة إلى عرض أحدث الأساليب الطبية والوقائية للحد من تسوس الأسنان ومناقشة دور المواد العازلة المستخدمة لعلاجها ودورها في تعزيز صحة الفم والمحافظة عليه من التسوس.



وأشار عميد الكلية أن هذه الندوة تهدف لرفع الوعي الطبي لدى طلاب الكلية بطرق سلامة الأسنان وصحتها وأهمية المحافظة عليها.



وتم خلال الندوة فتح باب الحوار مع طلاب الكلية ومناقشة العادات والسلوكيات اليومية الخاطئة المتبعة من قبل الطلاب المسببة لأمراض الأسنان والمؤثرة عليها وعلى اللثة بالإضافة الى طرح مواضيع ذات صلة بطب الأسنان الجراحي؛ شملت التدابير الوقائية التي يجب أن يتبعها مرضى القلب والسكر قبل إجراء علاج الأسنان وموضوع التهابات اللثة وأهمية الأسنان اللبنية.



وفي ختام الندوة تم توقيع الكشف الطبي مجانًا على طلاب وطالبات الكلية وإجراء الفحوصات بحجرة الإدارة الطبية.