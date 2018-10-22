سفير مصر السابق لدى تنزانيا: سد ستيجليرز نقلة عملاقة لتوفير الطاقة الكهرومائية

أكد السفير ياسر الشواف،سفير مصر السابق لدى تنزانيا والذي ترك منصبه منذ أيام، أن سد Stiegler's Gorge تعتبره تنزانيا من أهم مشروعات البنية التحتية لديها لأنه يمثل نقلة نوعية عملاقة لتوفير الطاقة الكهرومائية.



وعبر السفير ياسر الشواف،على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن فرحته بفوز مصر ممثلة في شركة المقاولون العرب بالعطاء الذي أعلنت عنه تنزانيا لبناء وتشييد السد.



وأضاف الشواف: "الحمد لله...تكللت مجهودات عام كامل من العمل الدؤوب والاتصالات والمتابعة المكثفة مع المسئولين التنزانيين بالنجاح.. ألف مبروك لمصر".



ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، كانت الحكومة التنزانية قد أدرجت في وقت سابق من هذا العام العرض المقدم من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك ضمن قائمة مختصرة من 5 شركات تأهلت للمنافسة على بناء السد، والذي من المقرر أن ينتج نحو 2100 ميجاوات، والتي سيجري توجيهها للصناعات الناشئة، على أن يجري تصدير الفائض لدول أخرى بالقارة.



ومن المقرر أن تقوم شركة السويدي إليكتريك بإنشاء محطة كهربائية ضمن المشروع، وفق تصريحات محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.



ووجه الرئيس التنزاني جون ماجوفولي خلال اتصال هاتفي أمس، الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.



وتوقع رئيس شركة المقاولون العرب أن يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر الأساس للسد خلال شهر، على أن يتم تحديد بنود التعاقد كافة بعد ذلك.