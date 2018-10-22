القومي للسينما يفتتح نادي سينما ذوى القدرات الخاصة السبت بمركز طلعت حرب

يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نادى سينما ذوي القدرات الخاصة يوم السبت القادم بمركز طلعت حرب الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية.



ومن المقرر أن تضم فعاليات النادي عرض كل من أفلام التحريك "خليك قاعد" للمخرجة لمياء رجائي وفيلم "كبير وصغير" للمخرجة سحر الدالي، إضافة لمجموعة من الفقرات الفنية لذوي القدرات الخاصة المشاركين بالنادي.



كما ينظم المركز القومي للسينما ورش رسوم لذوي القدرات الخاصة يشرف عليها كل من "أسامة أبوزيد ولمياء رجائي"

ويدرب في الورش الفنانين زينب مصطفي ويارا عبدالعزيز ورانيا محمود وأحمد نونو.



ويشارك في الفعاليات ذوي القدرات الخاصة من مستشفي الدكتور جمال ماضي أبوالعزايم بالعاشر من رمضان وجمعية أبشر لذوي القدرات الخاصة بالإسكندرية.



يذكر أن نادي سينما القدرات الخاصة سيقام شهريآ وأن المركز القومي للسينما يقوم حاليآ بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية بذوي القدرات الخاصة بمختلف أنحاء الجمهورية سعيآ لدمج ذوي القدرات بالمجتمع المدني والحياة الثقافية.



