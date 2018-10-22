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بين الناس

في استجابة لشكاوى المواطنين.. أحمد عصمت وأحمد عرابي بعين شمس بلا إشغالات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
كريم ناصر
في استجابة لشكاوى المواطنين قام اللواء ألبير ألفونس، رئيس حي عين شمس، بحملة مكثفة على شارعي "أحمد عصمت" و"أحمد عرابي" لرفع إشغالات المقاهي والمحلات، وذلك بمعرفة إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بالحي ومعاونة قسم شرطة عين شمس.


وطالب المسئولون بالحي المواطنين التعاون مع أجهزة الحي وعدم وضع إشغالات بالطرق والالتزام بالمساحات المحددة لهم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
في استجابة لشكاوى المواطنين.. أحمد عصمت وأحمد عرابي بعين شمس بلا إشغالات
في استجابة لشكاوى المواطنين.. أحمد عصمت وأحمد عرابي بعين شمس بلا إشغالات
في استجابة لشكاوى المواطنين.. أحمد عصمت وأحمد عرابي بعين شمس بلا إشغالات
في استجابة لشكاوى المواطنين.. أحمد عصمت وأحمد عرابي بعين شمس بلا إشغالات
في استجابة لشكاوى المواطنين.. أحمد عصمت وأحمد عرابي بعين شمس بلا إشغالات
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