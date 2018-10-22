برلماني: رسائل الدكتوراه فى مصر لا تصلح للتدريس في الابتدائي

انتقد النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، آليات الدراسات العليا فى الجامعات المصرية، والتى تخدم على البحث العلمى، مؤكدًا أن بها العديد من السلبيات الواجب مواجهتها "البحث العلمى فى مصر بيتم وفق مثل فلاحى بيقول من دقنه وإفتله".



جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.



وأكد طعيمة على أنه يحضر العديد من رسائل الدكتوراه، لا تصلح أن تدرس في الإبتدائى، وهذا أمر لابد من مواجهته بشكل حاسم.



وعقب على حديثه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب بقوله:" معك حقك فيما أثرته.. مناقشة الدكتوراه فى مصر تعد أزمة ومنها مأساه فى كليات الحقوق.. ولا أنكر ذلك ولابد من تطوير الدراسات العليا.. معك حق وأنا لا أختلف معك".