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أخبار البلد

النيابات والمحاكم: لن نتهاون فى أى حق مشروع لأى زميل

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:55 م
احمد رمضان
احمد رمضان
محمد غالي
أصدرت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة على ابراهيم عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد العمال بيانا اليوم أعلنت فيه عن كامل تضامنها مع الزميل احمد رمضان الموظف بنيابة السويس الذى تم حبسه احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما بدعوى اختلاسه حكم أول درجة منظوره استئنافية وذلك على خلاف الحقيقة.

وأشار علي عبد الوهاب رئيس النقابة العامة إلى أنه تم إدارة الأمر بالتنسيق مع اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم السويس والتى ارتأت عدم تصعيد الأمر حتى الانتهاء من استئناف قرار الحبس.

وقال عبدالوهاب ان النقابة العامة توجه الشكر إلى مجهود محامى محافظة السويس الذين تضامنوا جميعهم مع الزميل من خلال مجلس ادارة نقابة المحامين بالسويس حتى تم اخلاء سبيله بكفالة الف جنيه على ذمة التحقيق.

وفى ذات السياق صرح عبد الوهاب بان النقابة العامة تعلن انها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التى تحدث بتكرار مع الزملاء بكافة المحافظات فبالامس كانت احداث ايتاى البارود واليوم السويس وغدا لا نعلم اين، ولذلك تعلن النقابة بانه “لا تهاون فى اي حق مشروع لاى زميل” يقره المستشار القانونى للنقابة العامة ولجنة الشئون القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ان النقابة العامة فى حالة انعقاد دائم للمتابعة مع اللجان النقابية المعنية حتى يتم انهاء التحقيقات مع جميع الزملاء فى مواقع العمل المختلفة.
النيابات والمحاكم: لن نتهاون فى أى حق مشروع لأى زميل
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