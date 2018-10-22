ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: مصر تشهد تحسنا اقتصاديا..صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:50 م
صدى البلد
محمد يحيي_عدسة : ايهاب عيد
أكد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تشهد تحسنا في المؤشرات الاقتصادية، و ارتفاعا في معدلات النمو وزيادة في الاستثمارات الكلية خلال العامين الماضيين نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر خلال الجلسة الافتتاحية بمعرض القاهرة الدولي الاستثمار وأسواق المال المنعقد بمدينة نصر اليوم، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بالعمل علي تطوير الآليات التمويلية والتنويع في البدائل التمويلية سواء للاستثمارات المباشر أو غير المباشرة، مشيرا إلي أن العالم يشهد ارتفاعا في التكاليف التمويلية حيث تحتل مصر المركز العاشر في العالم كأعلي دولة في ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار عادل أن هناك اتجاها للتوسع في أدوات التمويل غير المصرفي والتي تمثل البدائل الافضل لإتاحة فرص استثمارية ، متوقعا أن يساهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.

وأكد عادل أن مصر لديها فرصا استثمارية ضخمة وهو ما انعكس علي معدل الاستثمار والذي يشهد استقرارا منذ عام ٢٠١٤ ، وهناك فرص لاجتذاب استثمارات ضخمة مستقبلا، خاصة فيما يخص الاستثمارات المتخصصة.
loading...

ترشيحاتنا

بعد استرداد الباقورة والغمر.. باراك يتهم نتنياهو بتعميق الأزمة مع الأردن

محاولات للصلح بين محمد رشاد وخطيبته بعد إلغاء الزفاف في اللحظات الأخيرة

مئات الطلاب يهتفون داخل جامعة القاهرة

Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

بعد تامر حسني .. إصابة ميريام فارس بالتهاب في الأحبال الصوتية

الجاسوس يعمق جراح مورينيو فى مانشستر يونايتد

اصابة 12 طالبا عقرهم كلب ضال بالخانكة

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

25 ألف مشجع في مباراة وفاق سطيف والأهلي بالجزائر بدوري الأبطال

ماريا سانشيز حكما لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

أول رد فعل من الإسماعيلى بعد هروب لاعبه إلى تركيا

عصابة ملثمة تقتحم قصر ديفيد بيكهام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

فيديو

على عوف يكشف سبب رفض المصريين بدائل الأدوية..فيديو
نصر سالم: تدريبات حماة الصداقة 3 ترفع من كفاءتنا القتالية.. فيديو
المظلات المصرية والروسية تنفذ عمليات إسقاط وإبرار جوي.. فيديو
داعية: ندوة الأزهر ترد على المفاهيم المغلوطة عن الإسلام .. فيديو
أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟