رئيس هيئة الاستثمار: مصر تشهد تحسنا اقتصاديا..صور



وأشار عادل أن هناك اتجاها للتوسع في أدوات التمويل غير المصرفي والتي تمثل البدائل الافضل لإتاحة فرص استثمارية ، متوقعا أن يساهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.



وأكد عادل أن مصر لديها فرصا استثمارية ضخمة وهو ما انعكس علي معدل الاستثمار والذي يشهد استقرارا منذ عام ٢٠١٤ ، وهناك فرص لاجتذاب استثمارات ضخمة مستقبلا، خاصة فيما يخص الاستثمارات المتخصصة.

أكد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تشهد تحسنا في المؤشرات الاقتصادية، و ارتفاعا في معدلات النمو وزيادة في الاستثمارات الكلية خلال العامين الماضيين نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.وذكر خلال الجلسة الافتتاحية بمعرض القاهرة الدولي الاستثمار وأسواق المال المنعقد بمدينة نصر اليوم، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بالعمل علي تطوير الآليات التمويلية والتنويع في البدائل التمويلية سواء للاستثمارات المباشر أو غير المباشرة، مشيرا إلي أن العالم يشهد ارتفاعا في التكاليف التمويلية حيث تحتل مصر المركز العاشر في العالم كأعلي دولة في ارتفاع أسعار الفائدة.