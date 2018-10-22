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ديني

بدء الجلسة الثانية بندوة الأزهر الإسلام والغرب.. تنوعٌ وتكاملٌ

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
محمد شحتة - محمود ضاحى - عدسة صلاح مهدى
بدأت قبل قليل أعمال الجلسة الثانية في الندوة الدولية "الإسلام والغرب.. تنوعٌ وتكاملٌ"، والتي تنعقد برعاية الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بحضور دولي رفيع المستوى.

يترأس الجلسة الثانية الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وهى بعنوان "تطور العلاقة بين الإسلام والغرب"، ويتحدث فيها كل من كلمة الأسقف جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، و محمد شامة، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وكازو تكاهاشي، نائب رئيس الرابطة اليابانية لدراسات كيوسي.

وتبحث الندوة، على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال نقاشات مستفيضة يشارك فيها نخبة من القيادات والمتخصصين في العلاقة بين الإسلام والغرب، وذلك بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة حول كيفية التعاطي مع تلك القضايا، ودعم الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، كمواطنين فاعلين ومؤثرين، مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم الدينية.
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