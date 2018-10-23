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بين الناس

مواطن يستغيث من انتشار القمامة في شارع طلمبات الخزان بالمرج

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل المواطن خالد محمود، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يستغيث فيها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات بشارع طلمبات الخزان المتفرع من شارع الترولى التابع لحى المرج بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب تراكم القمامة بالشارع.

وقال "محمود" إن أكوام القمامة تتمركز أمام عقار 154 شارع طلمبات الخزان حتى تحول الشارع إلى مأوى للكلاب الضالة والحشرات، ما يؤثر سلبًا على حياة السكان، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

وطالب من الجهات المسئولة بسرعة التعامل مع الأمر والسيطرة على أكوام القمامة وتوفير صناديق لها.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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