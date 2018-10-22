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اقتصاد

هيئة الاستثمار: إنشاء أول مدينة للصناعات النسيجية بالمنيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:30 م
صدى البلد
محمد يحيي
أعلن محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إنشاء أول مدينة متخصصة للصناعات النسيجية في محافظة المنيا بالإضافة إلي مناطق استثمارات في الصف والجيزة والإسماعيلية وأسوان ومناطق حرة في جميع أنحاء الجمهورية.

واضاف خلال في الجلسة الافتتاحية بمعرض القاهرة الدولي الاستثمار واسواق المال المنعقد بمدينة نصر اليوم، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي طرحت إنشاء منطقة استثمارية في نوبيع بمساحة مليون متر مربع، التي تجتذب مستثمرين عربيين .

وشدد عادل على أهمية العمل على الترويج الجيد للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة واتاحة الفرص لتنويع تلك الاستثمارات مشيرا إلي ضرورة العمل على التأسيس لفكرة التكامل في الصناعات التي يجري التوسع فيها.
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