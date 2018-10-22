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رياضة

نور علي ترفض إجراء جراحة بسبب البطولة العربية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تعرضت نور علي طلعت، لاعبة الفريق الاول لكرة السلة بالأهلي لإصابة قوية بكسر في الأنف خلال تدريبات الفريق أمس "الأحد" بالإسكندرية؛ استعدادا لخوض البطولة العربية.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضعت لها أمس ضرورة إجرائها عملية جراحية للتخلص من الآلام.

ورفضت «نور» الخضوع لعملية جراحية بالأنف قبل بداية البطولة رغبة منها في المشاركة في مباريات البطولة، وطلبت من الجهاز الفني للأهلي بقيادة إيهاب الألفي ضرورة وجود حل طبي؛ رغبة منها في المشاركة بالبطولة العربية التي تنطلق فعالياتها غدا "الثلاثاء" على الصالة المغطاة لنادي الأولمبي بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العربية لكرة السلة التي تنطلق فعالياتها غدا الثلاثاء على الصالة المغطاة بالنادي الأولمبي بمشاركة 8 أندية عربية هي والأوليمبي من مصر، وهومنتمن من لبنان ـ والمجمع البترولي من الجزائر، والنصر من الإمارات، والأمل من تونس، والجمعية الرياضية من المغرب، والفحيس من الأردن.
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