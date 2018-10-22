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محافظات

محافظ مطروح يوجه الاجهزة التنفيذية بإزالة التعديات والإشغالات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:44 م
اللواء مجدي الغرابلي
اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح
نور محمود
عقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح إجتماعًا مع مديري الإدارات والمديريات الخدمية لمتابعة استمرار تنفيذ عمليات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة ودعم منظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجّه محافظ مطروح لكافة الأجهزة التفيذية والأمنية بسرعة الإنتهاء من تنفيذ قرارات الإزالة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي الدولة وردع المعتدين عليها ، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة واليومية لملفات القمامة والنظافة والإستفادة من مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 والإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي والقضاء على الإشغالات فى الشوارع والميادين العامة .

كما وجّه بضرورة الإهتمام بخدمات الإنارة والنظافة وتكثيف حملات التوعية والسيارات المتنقلة المخصصة للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي فى القرى والنجوع الصحراوية.

كما وجّه المحافظ للأجهزة التنفيذية بزيادة التفاعل مع شكاوى المواطنين والنزول للشارع وعمل جولات ميدانية للتعرف علي المشاكل عن قرب وخلق الآليات التى تسهل تقديم الشكاوى وحلها بأفكار مبتكرة وغير تقليدية ، ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية.
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