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فن

ليلى غفران عن تجسيد قصة حياتها في عمل فني: معنديش مانع.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
شروق إبراهيم - عدسة على الخشاب - أحمد بيسو
كشفت الفنانة ليلى غفران عن استعدادها لطرح أغنية باللهجة المصرية، قائلة إنه أول عمل فني لها بعد شفائها من الشلل بسبب جلطة في المخ.

وصرحت ليلى خلال ندوة في "صدى البلد": "أدرس أكثر من مشروع غنائي لأن وجودي على الساحة الغنائية مرتبط بوجود عمل فني محترم".

وقالت إنها خلال هذه الفترة تدرس مشروعا سينمائيا جديدا يعيدها بقوة للساحة الفنية.

وعن إمكانية تقديمها لحياتها المليئة بالأحداث السعيدة والحزينة على الشاشة، أشارت النجمة المغربية إلى أنها لا تمانع من إنتاج فيلم عن حياتها الشخصية لأنها طيلة حياتها قريبة من جمهورها.
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