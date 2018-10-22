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حوادث

ضبط 2 طن أسمدة محظور تداولها خارج بنك التنمية في سوهاج

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:52 م
أسمدة - صورة آرشيفية
أسمدة - صورة آرشيفية
خالد رياض
تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج من ضبط 2 طن اسمدة محظور تداولها خارج بنك التنمية.

كان مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتنفيذ حملة أمنية اسفرت عن ضبط "حاتم.م.ع.هـ، 41 عاما قائد السيارة رقم 16995 نقل سوهاج محملة بكمية من الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها خارج بنك التنمية والائتمان الزراعي وكذا كمية من الردة مجهولة المصدر وتم ضبط 2 طن أسمدة، وطن 640 كجم ردة.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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