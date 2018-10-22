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رياضة

طارق قنديل يكشف آخر تطورات استاد الأهلي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة نادي الأهلي أن عقد رعاية بريزنتيشن للأهلي، يعكس قدر وقيمة الكيان الأحمر، مشددا أن الأهلي قيمة كبيرة ويجب على جميع المتعاملين معه إدراك ذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في الجون" مع ماركو مراد عبر اثير "ميجا إف إم" أن مجلس الإدارة حسم العديد من الأمور المهمة خلال شهر واحد فقط وهي عقود الملابس والرعاية بالإضافة للائحة.

وتابع أن مجلس الادارة الحالي خاض الانتخابات ببرنامج محدد ويحاسب نفسه عليه أما عن استاد الأهلي فأكد أن هناك العديد من العروض لبنائه ومازالت في مرحلة الدراسة وفي حال إتمام التعاقد مع أحدها سيتم الإعلان عنها فورا.
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