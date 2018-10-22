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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:44 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
أحمد عبد العزيز
أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم مروع وقع اليوم، الإثنين بالطريق الصحراوي الكيلو 17- تجاه القاهرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية من إدارة شرطة النجدة
بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الكيلو 17- تجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة " نقل" قيادة المدعو "م ج م"، 27 عاما، سائق، مقيم كفر الدوار محافظة البحيرة بالطريق المشار إليه إصطدمت المدعوة "م ج ر"، 28 عاما، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم حال عبورها الطريق، مما أدي لحدوث إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالصدر، وانحراف السيارة واصطدامها بكوبري الصيادين بذات الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وعدد 9 من مستقلي السيارة بالصندوق الخلفي باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين للمستشفى "الرئيسي الجامعي - العامرية العام" حدثت تلفيات بالسيارة وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور
تم التحفظ علي السيارة وقائدها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجاري العرض على النيابة.
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