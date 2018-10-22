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رياضة

جنة مصطفى تشارك في البطولة العربية بواق على الوجه

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
بدأت جنة مصطفى، لاعبة سلة سيدات النادي الأهلي، فى التعافي من الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا بكسر في الأنف خلال أحد تدريبات الفريق.

وقال إيهاب الألفي، المدير الفني للفريق إن اللاعبة انتهت من فترة التأهيل من الإصابة التي تعرضت لها خلال فترة الإعداد للبطولة العربية.

وأشار الألفي إلى أن جنة مصطفى ستشارك في البطولة بواقٍ على الوجه لمنع أي التحام في منطقة الإصابة السابقة، وذلك وفقا للتعليمات الطبية.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العربية لكرة السلة التي تنطلق فعالياتها غدا "الثلاثاء" على الصالة المغطاة بالنادي الأولمبي بمشاركة 8 أندية عربية هي والأوليمبي من مصر، وهومنتمن من لبنان، والمجمع البترولي من الجزائر، والنصر من الإمارات، والأمل من تونس، والجمعية الرياضية من المغرب، والفحيس من الأردن.
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