وزير داخلية إيطاليا يفتح النار على فرنسا بسبب المهاجرين

هاجم وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد إغراق الشرطة الفرنسية للحدود الإيطالية الفرنسية بالمهاجرين.



وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن وزير الداخلية الإيطالي حذر أن إيطاليا لن تكون "معسكر أوروبا للاجئين"، مهاجما الرئيس الفرنسي لإغراق الحدود مع إيطاليا بالمهاجرين غير الشرعيين.



وبينت الصحيفة أن سالفيني كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به أنه لم يكن يأخذ دروس من إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أو كريستوف كاستانر، وزير داخليته الجديد.



وتابع سالفيني بالقول أن وزير الداخلية الفرنسي اتهمني بالرفض المنهجي لأي نوع من الانفتاح. هل هذه هي الدروس من ماكرون وأصدقائه الذين أفرغوا المهاجرين في الغابات الإيطالية في الليل؟ لا شكرأ".



غير أن سالفيني وجه دعوة لنظيره الفرنسي لزيارة روما وإعادة بناء العلاقات الثنائية التي تشهد توترا.



وأشار سالفيني إلى أن إيطاليا سوف تراقب الحدود مع إصداره قرار بإرسال المزيد من قوات الشرطة والخيالة، بعد قيام الشرطة الفرنسية بإلقاء مهاجرين على الحدود مع إيطاليا منذ أسبوع حتى يفروا إلى هذه الدولة.

