البرلمان يوافق نهائيا على فرض حالة الطوارئ 3 أشهر.. نواب: إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن.. ولم يستخدم سوى في مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات التكفيرية

فرج عامر: إعلان حالة الطوارئ يستهدف مواجهة ظاهرة الإرهاب والإرهابيين

برلماني: الطوارئ لمكافحة الإرهاب.. ومصر ستظل مقبرة الغزاة

برلمانية: تمديد الطوارئ يستهدف سحق أنصار الإخوان والجماعات المارقة

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، وذلك وقوفا من جانب كل الأعضاء.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان أمس الأحد، بعد أن ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بيانا بشأن هذه الحالة، ومن ثم تمت إحالته للجنة العامة لدراسته، والتى بدورها وافقت عليه في تقرير استعرضه النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى.وأكد أن اللجنة رأت إيجابية المبررات التى استعرضها رئيس الوزراء بشأن طلب فرض حالة الطوارئ خاصة فيما تضمنه من التزام الحكومة باتخاذ التدابير الاستثنائية بتوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومى.وأشارت اللجنة إلى رؤيتها للأعمال الإرهابية في أنها لا تعدو أعمالا خسيسة ومجرد محاولات يائسة من عناصر مارقة بعد أن تم الكشف عن مخططاتهم الأمر الذي يتطلب استمرار اليقظة، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت نجاح مصر من خلال العمل بقانون الطوارئ في الكشف عن تنظيمات الإرهاب وإحباط أعمالهم.ولفتت اللجنة إلى أن قانون الطوارئ يمكن قوات الأمن في القيام بعملها ويساعدها في ضبط التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج، مؤكدا على أن المصلحة العليا فوق كل اعتبار واتخاذ التدابير الاستثنائية ضرورة لمواجهة خطر الإرهاب بكل حسم.وتضمن بيان رئيس الوزراء المبررات التي أدت لطلب فرض حالة الطوارئ، حيث أرجع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي قرار إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتوجه الدولة إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره.وأضاف: "نحن ندرك جميعا أن الجهود التى تقوم بها الدولة لم تأت ثمارها إلا بالتوازن ما أمكن لمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لذلك تبذل الدولة جهودها للسير قدما لتحقيق وسرعة الاستقرار الامنى"، وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ قدر الامكان إلا بتوازن الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.ووجه مدبولي التحية للقوات المسلحة والشرطة الذين صدوا ويتصدون إلى الأعمال الخسيسة التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى وقوع الضحايا فى صفوف الأمن والمدنين الأبرياء على حد السواء ضمن المحاولات اليائسة والمارقة للإرهابيين، وتابع: "نواجه الأعمال الارهابية بفضل عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حربا فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب الذى اصطف لمواجهة الإرهاب الغاشم".وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".وأشاد عدد من النواب بقرار البرلمان بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، حيث أكدوا أن إعلان حالة الطوارئ بعد إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسار التنمية ، وأشاروا إلى أن موافقة البرلمان على قرار الرئيس علي إعلان حالة الطوارئ، لإنقاذ بلادنا الحبيبة من الإرهاب الأسود الذي يحاول تفتيت وحدة هذا البلد، من خلال ضرب وحدة النسيج الوطني من المسلمين والمسيحيين، والقضاء على العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية.وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقة اعضاء مجلس النواب بالاجماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة للمجلس حول الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، وصف ذلك بأنه دليل قاطع على وطنية اعضاء البرلمان وحرصهم على مواجهة الارهاب والارهابيين والحفاظ على الامن القومى المصرى.وحيا عامر فى بيان له اصدره اليوم إدراك أعضاء مجلس النواب لحجم المخاطر والتحديات والمشكلات الضخمة التى تحيط بالمنطقة العربية بصفة عامة، وتحيط بمصر بصفة خاصة، ومحاولات التدخل في شئون البلاد من خلال خلايا داخلية تعمل لصالح قوي خارجية ، مؤكدا ان مجلس النواب بقيادة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان نجح بكل كفاءة واقتدار فى التصدى لكل من يحاول العبث بأمن مصر واستقرارها مشيدا بوقوف البرلمان والشعب المصرى العظيم خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لمحاربة الارهاب والارهابيين والحفاظ على الدولة المصرية.ووجه النائب محمد فرج عامر تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بذله من جهد كبير وغير مسبوق للحفاظ على مصر وأمنها واستقرارها، كما وجه تحية قلبية الى خير أجناد الأرض أبطال رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء من أجل أن يحيا شعب مصر في أمن وأمان وايضا الشعب المصري العظيم الذى يستحق الشكر والتقدير والاحترام لتكاتفه حول قيادته السياسية.وقال النائب إن الدولة المصرية لا تزال تتعرض للمؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية، مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ يستهدف مواجهة ظاهرة الإرهاب والإرهابيين من أنصار تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات التكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة مصر على هزيمة وسحق الجماعات والعناصر الإرهابية في جميع أنحاء البلاد في القريب العاجل.وقال النائب أشرف رشاد عثمان، إن إعلان حالة الطوارئ يعد إجراء ضروريا لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسار التنمية.وأكد عثمان فى بيان صحفى له اليوم، أن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل يضربون أروع الأمثلة فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، والحفاظ عليه من كيد الكائدين والمحاولات الخسيسة التى تحاك بالدولة من الداخل والخارج فى آن واحد، مؤكدا على أن مصر دائما ستظل مقبرة الغزاة.وأشار إلى أن حالة الطوارئ لم تستخدم سوى فى مكافحة الارهاب والتصدى لتلك المحاولات الخسيسة للنيل من أرض الوطن، مشيدا بأن الحكومة أعلنت أن حالة الطوارئ ستتم بشأن استخدام التدابير الاستثنائية بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.وأشادت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بموافقة أعضاء مجلس النواب بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري.وأكدت "المصري" في بيان، الاثنين، أن إعلان حالة الطوارئ يستهدف مواجهة ظاهرة الإرهاب والإرهابيين من أنصار تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات التكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة معربة عن ثقتها الكاملة في قدرة مصر على هزيمة وسحق الجماعات والعناصر الإرهابية.وشددت عضو لجنة الصناعات الصغيرة على أن موافقة البرلمان على قرار الرئيس علي إعلان حالة الطوارئ، لإنقاذ بلادنا الحبيبة من الإرهاب الأسود الذي يحاول تفتيت وحدة هذا البلد، من خلال ضرب وحدة النسيج الوطني من المسلمين والمسيحيين، والقضاء على العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية.