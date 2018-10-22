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برلمان

المحافظين يكرم الفدائيين وأسر شهداء الجيزة في احتفالية كبرى.. 27 أكتوبر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:31 م
المهندس أكمل قرطام
المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين
معتز الخصوصى
تنظم أمانة حزب المحافظين بالجيزة، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، 27 أكتوبر الجاري.

ودعا أمين عام الحزب، خالد خطاب، العديد من القيادات السياسية والتنفيذية بالدولة إلى جانب دعوة بعض القيادات العامة وأمناء الأحزاب وحشد جماهيري من أبناء محافظة الجيزة.

وأكد خطاب، أن الحزب سيكرم عددا من الفدائيين، ومن بينهم حسني علي بدوي، والشاعر أسامة قاسم، واللواء مجدي عبد المنعم عقرب، وأسرة الشهيد مصطفى بسيوني حجازي، وأسرة الشهيد سمير عبد الباسط، لجهودهم المبذولة وشجاعتهم الباسلة في حماية الوطن.

وستتضمن الاحتفالية إلقاء كلمات محفزة لجهود هؤلاء الأبطال في حرب أكتوبر المجيدة، إلى جانب إلقاء كلمة لعدد من القيادات الأمنية والفنانين عن تلك الفترة وعرض نماذج وقصص محفزة لجنودنا الأبطال الذين يُشهد لهم بالشجاعة والإقدام والبسالة.
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