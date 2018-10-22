طارق متولي: يجب دعم الصادرات المصرية لزيادة النفاذ للأسواق العالمية



تقدم النائب طارق متولى بطلب احاطة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة ايجاد حلول لمواجهة التحديات التي تقف حائلا امام المصدرين المصريين من اجل خفض العجز في الميزان التجاري و مضاعفة الصادرات المصرية .



و اوضح متولى فى بيان صحفى له ان قطاع الصناعة و بالاخص التصدير يواجه عدة مشكلات ورفع الدعم عن بعض الصناعات و عدم انتظام صرف المساندة التصديرية بالإضافة الي خفض نسب المساندة المالية للصادرات يعرقل استراتيجية تنمية قطاع الصناعة بشكل عام



و اشار طارق متولي إلي ان مواجهة التحديات التصديرية من خلال توفير فارق الميزانية الناتج عن تحرير سعر الصرف يؤدي الي تعميق الصناعة و استقطاب قطاعات جديدة و الارتقاء بمستوي جودة المنتجات المصرية مما يعزز نفاذها للاسواق الافريقية و الجديدة.

