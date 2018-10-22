علياء عساف صعيدية لأول مرة في مسلسل بحر

بدأت الفنانة الشابة علياء عساف تصوير دورها في مسلسل "بحر" داخل استوديو النحاس بمنطقة الأهرام.



وتجسد علياء شخصية فتاة صعيدية لأول مرة، وتربطها صداقة قوية بالفنانة نورها، والتي تتسبب في تحول كبير بالأحداث داخل العمل .



ومن المفترض أن يعرض المسلسل ببعض القنوات الفضائية في شهر نوفمبر المقبل، لذلك يعكف ابطاله علي تكثيف ساعات التصوير للانتهاء من كل مشاهده خلال الثلاثة أسابيع القادمة.



مسلسل "بحر" من بطولة ماجد المصري وايتن عامر وهنا شيحة وعلياء عساف ومحمد دياب وتأليف احمد عبدالفتاح واخراج احمد صالح.