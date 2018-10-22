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نائب: الاستثمار في مراكز الشباب يفتح الباب للمئات من فرص العمل

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:12 م
خالد مشهور، نائب
خالد مشهور، نائب محافظة الشرقية
فريدة محمد
أكد خالد مشهور، نائب محافظة الشرقية، ان الاستثمار في مراكز الشباب أصبح بالأساس صناعة مهمة وفرصة للاستثمار يمكن ان توفر المئات من فرص العمل للشباب، خاصة وانها مشروعات مربحة إذا أحسن استغلالها.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى له ان هناك أكثر من 30 نشاطا للاستثمار التجاري يمكن الاعتماد عليه في مراكز الشباب مثل المطاعم، ومحلات بيع الملابس والاجهزة رياضية، وصالات الانترنت، ومراكز للطب الرياضي التخصصي وغيرها من الانشطة الاخرى، فهي ليست مجرد ملاعب او فرق رياضية تمارس العابًا عديدة، مشيرا إلى عدم وجود مركز شباب واحد فى بعض القرى، وهو ما يستدعي الاهتمام من الدولة بدعم رجال الأعمال للاستثمار في تلك المناطق.

وطالب النائب بالمزيد من الاهتمام بمراكز الشباب التي تعاني من العديد من المشكلات والإهمال، وعدم الاهتمام بتقديم الخدمات، بالإضافة الى غياب الرقابة وعدم الإشراف ومتابعة العمالة داخل هذه المراكز مع قلة الموظفين، مضيفًا أن كل الاهتمام داخل المراكز يتلخص في لعبة كرة القدم دون اللعبات الأخرى.
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