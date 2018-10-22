الفيفا يغازل الأهلى بكأس العالم للأندية قبل مواجهة وفاق سطيف

غازل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " فريق الأهلى قبل مواجهته المرتقبة غدا أمام وفاق سطيف فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا .



ونشر الحساب الرسمى للفيفا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للأهلى وهو متواجد فى منافسات كأس العالم للأندية فى إشارة إلى اقتراب الأهلى من العودة للمشاركة مرة أخرى إلى كأس العالم للأندية .



وكان الاهلى فاز على وفاق سطيف فى لقاء الذهاب بهدفين دون رد وأصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى المباراة النهائية .