نائب: تمديد الطوارئ يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية والاستقرار

قال النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول جيزة، إن القوات المسلحة والشرطة قدمت خلال الفترة الماضية أفضل الأمثلة والتضحيات من أجل أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تتزامن مع توفير إجراءات أمنية ومن أجل ذلك وافق المجلس على تمديد حالة الطوارئ.



وأوضح " رياض" في تصريح صحفي له، أن قواتنا المسلحة والشرطة يخوضون حربا شرسة لدحر قوى الظلام، مشيرًا إلى أن هذه الحرب كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذى اصطف خلف قيادة شعبه.



وأضاف أن أي دولة في العالم تواجه الإرهاب تستخدام إجراءات استثنائية من أجل تلك المواجهة وتمديد حالة الطوارئ في مصر يشكل نوعا من الحماية في مواجهة قوة الإرهاب من أجل استمرار جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة واستعادة الاستقرار.



ولفت إلى أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تعهد أمام البرلمان أن يكون استخدام الإجراءات الاستثنائية بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومى.

