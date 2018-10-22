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فن

رولا زكي تطرح أغنية حلاوة مصرية ترويجا للسياحة.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:58 م
رولا زكي
رولا زكي
سعيد فراج
طرحت المطربة رولا زكي، أغنية جديدة بعنوان "حلاوة مصرية"، وهي الأغنية الرسمية لمسابقة ملكة جمال مصر للكون Miss Egypt Universe 2018.

وتصف الأغنية، جمال البنت المصرية وشخصيتها وعلاقة هذا بجمال مصر وتاريخها، ولاقت الأغنية والكليب إعجاب الجمهور عقب طرحها على "يوتيوب".

وتم تصوير الكليب في الأقصر وأسوان وهو من إنتاج شركة Event 4U، وكلمات زينب مبارك وألحان هيثم نبيل وتوزيع عمر اسماعيل.

وعن الأغنية قالت رولا زكي، إن هذه الأغنية تعتبر إعلانا قويا لترويج السياحة الى مصر، ويعد عملا متكاملا للفن المصري الراقي الذي ينقل صورة جميلة عن مصر وجمالها للعالم.
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