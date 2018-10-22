في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. اعتزلت وارتدت الحجاب بعد تألقها دراميا

تحتفل الفنانة المعتزلة فاطمة التابعى بعيد ميلادها، من مواليد 22 أكتوبر 1953، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات في الدراما التلفزيونية خلال السبعينيات.



وحصلت "التابعي" على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1978، إلا أنها اتجهت الى الدراما التلفزيونية وشاركت في عدد كبير من المسلسلات مثل: "محمد رسول الله، نور النبوة، طيور بلا أجنحة، صندوق الدنيا، الطاحونة 2، دوار يا زمن، أحزان نوح، حتى لا يغيب القمر، شارع المواردي، بالإضافة إلى مسلسلات فارس السيف والقلم، على هامش السيرة، العرندس، نوادر العرب، الحضارة العربية الإسلامية، الرجل والحصان، ورد الفلاح، نساء في شعاع النبوة، الفارس الملثم".



وعلى الرغم من أن الفنانة فاطمة التابعى كانت محبة للفن ، الا انها اتخذت قرار الاعتزال بعد زواجها من أحد المهندسين وقررت ارتداء الحجاب، والتفرغ إلى رعاية إبنائها.