بيئة العمل الصحفي والعنف ضد المرأة.. جلسة نقاشية لتمكين النساء

عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مساء أمس الأول، جلسة نقاشية حول «بيئة العمل الصحفي والعنف ضد المرأة» ضمن أنشطة مبادرة «من أجل بيئة عمل آمنة للنساء».



تمحورت الجلسة التي عقدت بمقر مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حول استعراض بيئة العمل الصحفي وأشكال العنف التي تتعرض لها الصحفيات والإجراءات والتدابير التي يجب أتباعها من أجل إنهاء أشكال العنف الذي تعرض له الصحفيات بحضور الكاتبة الصحفية أمنية شفيق وعدد من الصحفيات العاملات بالصحف القومية والخاصة وأعضاء مبادرة «من أجل بيئة عمل آمنة للنساء».



وافتتحت الجلسة انتصار السعيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون باستعراض تاريخ نشأة نقابة الصحفيين والدور الذي لعبته لتنظيم مهنة الصحافة وحماية الصحفيين عبر تاريخها ودور الصحفيات في حماية مهنة الصحافة والعاملين بها وتأثير هذا الدور على العمل الوطني لبناء الدولة المصرية عبر عقود.



وقالت السعيد إن هدف الجلسة مناقشة الصحفيات في أوضاع بيئة العمل الصحفي وكيف تؤثر تلك البيئة على أدائهن المهني والصعوبات والتحديات التي تواجه الصحفيات داخل بيئة العمل من أجل الوصول إلى حلول وتدابير تحمي وتصون حقوق الصحفيات من وجهة نظرهن.



وشددت على أن بيئة العمل الآمنة هي أحد الركائز الأساسية التي أقرتها الدولة لتمكين النساء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكذلك استراتيجية التنمية 2030، منوهة بأنه يجب التعاون مع جميع الأطراف المعنية المتمثلة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنساء أنفسهن من أجل مناخ عمل آمن للنساء.



ومن جانبها قالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق إن بيئة العمل متغيرة بشكل دائما ومرتبطة بالأوضاع العامة للدولة المصرية على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي، مشددة على أن الردة التي تشهدها الأوضاع الثقافية تسهم بشكل كبير في التمييز بين النساء والرجال داخل بيئة العمل.



ورفضت شفيق أن يتم تصوير المرأة باعتبارها كائن منفصل على مجتمعها وتنميط دورها فيه مشيرة إلى أنه يجب أن يكون الحديث عن المرأة في إطار المواطنة باعتبارها شريك الرجل في بناء المجتمع ومتساوية معه في جميع الحقوق والواجبات.



وشددت شفيق على أن بيئة العمل الآمنة للنساء ليست من اختصاص نقابة الصحفيين وفق القانون المنظم لعمل النقابة، موضحة أن الجهة المنوط بها العمل على توفير بيئة عمل آمنة تحمي وتصون حقوق الصحفيات هي "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".



فيما أكد مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات أنه يجب مراجعة البنية التشريعية المنظمة للعمل وفق نظرة نسوية من أجل الوصول الى بيئة عمل قانونية تحمي حقوق النساء، لافتا إلى أن العنف والتمييز ضد النساء أحد أهم التحديات التي تعرقل محاولات الدولة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.