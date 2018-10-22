صحيفة: سيمنز الألمانية آخر ضحايا سياسات ترامب

كشفت صحيفة "لو موند" الفرنسية عن تفاصيل تدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لسحب صفقة كانت مقررة للعراق مع شركة "سيمنز" الألمانية، ومنحها إلى شركة "جينرال إليكتريك" الأمريكية.



وبحسب الصحيفة فإن شركة سيمنز الألمانية هي ضحية أوروبية جديدة لسياسات ترامب التدخلية وسعيه لجعل أولوية للشركات الأمريكية على الساحة الاقتصادية العالمية.



وبينت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي لم يتردد على تذكير رئيس الوزراء العراقي، بالخدمات التي قدمتها بلاده لبغداد، من أجل أن يحثه على تفضيل شركة جنرال أليكتريك للقيام بصفقة توريد توربينات غاز لتوليد الكهرباء إلى العراق، بديلا عن سيمنز.



وأشار الموقع إلى أن التدخلات في منطقة الشرق أصبحت بالغة التعقيد، لاسيما بعد استبعاد فجأة شركة سيمنز من عقد مع العراق واستبدالها بشركة جينرال إلكتريك.



ووفقا للتفاصيل، فإن الشركة الألمانية وقعت اتفاقا مع وزارة الكهرباء العراقية اتفاقا "غير ملزم" من أجل تطوير قدرات انتاج قدرات إنتاج الكهرباء، في صفقة تقدر بما يقرب من 15 مليار دولار.



غير أن منافس سيمنز على الساحة العالمية، جنرال إليكتريك الأمريكية، أكثر جوعا لهذه الصفقة، بحسب الصحيفة، لاسيما وأن شركة جنرال إليكتريك تعاني من خسائر فادحة وعلى وشك التفكك.



غير أن رفض العراق في البداية لعرض شركة "جنرال إليكتريك" لقدرات الإنتاجية للكهرباء بواسطة العراق كان له أسبابه، إذ أن الشركة الأمريكية كانت هي من طورت في السابق شبكة الكهرباء العراقية والتي وصلت سريعا إلى مرحلة كارثية.



ولهذا تدخلت واشنطن للضغط على الحكومة العراقية لنقل هذه الصفقة من شركة سيمنز إلى شركة "جنرال أليكتريك".

