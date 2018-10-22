نشتري كل قديم.. شعار رفعه عم عوض صاحب أعرق مكتبة بالدقي.. فيديو

"نشتري كل قديم" شعار رفعه محل عم عوض بالدقي، فحبه للكتب حوَل حياته إلى ساحة كبيرة يجتمع بها التراث والثقافة والاطلاع الدائم.



شبَ عوض الذي بلغ العقد السابع من عمره، أميًا، لكن فضوله وحبه لقراءة الكتب دفعه في سن الثامن عشر إلى تعلم القراءة والكتابة، لينساق بعد ذلك في عالم لا ينتهي من المعرفة، زاد من شغفه وجعله يحب الكتب الإنجليزية والفرنسية ومنذ ذلك الوقت أصبح عوض بائعا محترفا يجيد لغتين إلى جانب العربية.



وروى عوض بداية تحول مكتبته من مجرد عربة صغيرة إلى محل لشراء كل ما هو قديم، "كنت ببيع الكتب على الرصيف في عربية صغيرة ولما ربنا رزقني فتحت المحل دا.. الكتب مش بس مصدر رزق ليا دي أكتر حاجة بحبها في حياتي.. وهي السبب في شغفي لكل حاجه قديمة".



"أنا اتعلمت إنجليزي وفرنساوي علشان أقدر أميز الكتب بعد ما علمت نفسي القرآن والكتابة وبعد خبرتي طول السنين دي في الكتب بقيت قادر أفرق بين اللغات المختلفة.. وبقرأ كل الكتب.. وقابلني خلال السنين اللي فاتت كتب كتير نادرة ويمكن مش موجودة في أي حته" كانت رواية عم عوض عن حياته بين الكتب البسيطة والشيقة، وكانت قدرته على ذكر أسماء كبيرة من الكتاب والأدباء والمؤرخين تدل على معرفته الواسعة.