تعدد الزوجات أهم عاداتهم.. كيف يعيش أهالي قرية فاضل الفلسطينية في مصر

فلسطين في قلب مصر، ليست كلمات نثرية أو شعاار يطلقه المصريون تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، بل هو واقع متجسد فعليا على أرض محافظة الشرقية.



جزيرة فاضل في الشرقية، قرية يسكنها ما يقرب من 4 آلاف شخص ما بين شباب وشيوخ وأطفال جميعهم فلسطينيون والطريق المؤدي إليها ترابي محاط بأسوار طينية عالية ومنازل مكونة من دور واحد فقط، وأهلها يعملون في فرز القمامة والورق والبعض الآخر يطعم الحيوانات.



البداية



بعد أحداث عام 1948 والتي وقعت بدولة فلسطين لجأ عدد من المواطنين الفلسطينيين إلى مصر واستقروا بأحد مراكز محافظة الشرقية وتحديدا مركز أبو كبير بقرية يطلق عليها "جزيرة فاضل" نسبة إلى "فاضل"، والذي أعطى الأرض للفلسطينيين للبناء عليها ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه القرية تعرف بأنها القرية التي يسكنها الفلسطينيون.



وبدأ أهلها الاستقرار والتزاوج وانجاب الابناء والعمل بمختلف الحرف والصناعات و اندمجوا بالمصرين وعملوا معهم، ورفضوا التفريط في هويتهم الفلسطينية وصمموا على الحفاظ عليها فما زال المأكل والمشرب والمسكن وغيرها من الأصول والعادات الفلسطينية متمسكون بها .



وحرص موقع "صدى البلد" على زيارة الجزيرة ومعايشة أهلها والتعرف على طبيعة المعيشة و طريقتها وأهم مطالبهم .



نظام القرية



العمدة "عيد النامولي" كما يسميه أهالي القرية، يعد بالنسبة إليهم عمدة الجزيرة والجميع يلجأ إليه لحل مشاكلهم والتدخل من اجل انهاء المنازعات القائمة وهو المتحدث بأسم اهالي الجزيرة، وأول من يستقبلك بمنزله ويقدم واجب الضيافة لجميع الزائرين فاتحا بيته للجميع متحدثا بلكنة ولهجة فلسطينية تحمل العراقة والأصالة .