مؤتمر كل أطباء مصر .. الأشعة التداخلية تتواصل مع الصحة والتعليم العالي والسياحة

بدأت إدارة مؤتمر MEET Symposia السنوي بالاستعدادات الخاصة للدورة الثالثة يناير 2019 لهذا الحدث العالمي الذي يقام تحت شعار " مؤتمر كل أطباء مصر"، حيث بدأ التواصل مع دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان لطلب رعاية وضم المؤتمر إلى مظلة الوزارة، كما تم التواصل مع عدد من الوزارات الأخري، مثل التعليم العالي والسياحة ليكونوا ضمن الداعمين لهذا الحدث الذي يهتم بتطوير الطرق العلاجية دون التدخل الجراحي باستخدام الأشعة التداخلية، والذي يهتم بتنظيم ورش عمل ومحاضرات علمية وبرنامجا تدريبيا للأطباء خلال أيام المؤتمر.





وأكد د. وائل سعد أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس قسم الاشعة التداخلية بجامعة ميتشجان أنهم مع محاولات التشجيع علي التطور في استخدام الطب وأهمية عدم اللجوء إلي التدخل الجراحي كحل وحيد ونهائي للعديد من المشاكل مع التطور الذي يحدث في مجال الأشعة التداخلية في مختلف أنحاء العالم، ولكن إقامة المؤتمر في مصر بحضور عدد كبير من الأطباء من كل مكان في العالم فرصة كبيرة للترويج السياحي، وهوما يتيح فكرة الاهتمام بسياحة المؤتمرات التي أصبحت منتشرة مؤخرا في العالم، وأضاف وائل سعد أنه تم دعوة أيضا عمداء كليات الطب فى مصر ( جامعة عين شمس-المنصورة-قصر العينى-الأسكندرية -القوات المسلحة-والمعهد القومى للأورام ) وذلك بالإضافة إلى دعوة رؤساء الجامعات المصرية الكبرى ( القاهرة - الأسكندرية - المنصورة - وعين شمس ) هذا إلى جانب نخبة كبيرة من الأطباء المصريين و طلاب الجامعات المصرية.





وأشار الدكتور أحمد كامل عبد العال أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة ألاباما أن المؤتمر الدولي الذي يقام سنويا للأشعة التداخلية في مصر تحت اسم MEET Symposia يُصنف من قبل الخبراء في الولايات المتحدة بأنه من أكبر خمسة مؤتمرات من نوعها عالميًا والأبرز في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يضم ورش تدريبية للأطباء علي أيدي أطباء متمرسين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم، فنحن نقوم بنقل التجارب والخبرات الأجنبية إلى مصر لاستغلالها فى هذه المراكز والمستشفيات، ولذلك كان من الضروري التواصل مع هذه الوزارات حتي يتم التفاعل بشكل كبير من أجل الصالح العام، خاصة وأن المؤتمر يهتم بالتعليم الجامعى و الطب والسياحة فهو بمثابة مؤتمر شامل يمكن استغلاله فى الترويج لفكرة سياحة المؤتمرات فى مصر التى يعتمد عليها الكثير من الدول الأجنبية فى الدخل وزيادة العملة الصعبة.





وأضاف كامل أن مؤتمر MEET Symposia يعتمد علي الأفكار الشبابية التي يدعمها بشكل كبير الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن فكرة المؤتمر والقائمين علي تنظيمه من الشباب المصريين.



