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مدبولي يستعرض تقريرا بشأن دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الإفريقية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:22 م
صدى البلد
محمود مطاوع
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع اتفاقية تمويل ميسر إضافي، من جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتى، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان تقريبًا شرق قناة السويس، بالاضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضي المزروعة 400 ألف فدان.

كما وافقت على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية لمياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء.

ووافقت اللجنة أيضًا على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع "تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة" بمبلغ 350 مليون يورو، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوي، وتحقيق الاستدامة لتلك الخدمات على المدى الطويل.

وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الاجتماع، تقريرًا حول سبل دفع الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا والدول الأفريقية على خلفية الاجتماع الذي عقدته الجهات المعنية والقطاع الخاص الشهر الماضي، والذي تم خلاله مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثماري مع إثيوبيا، بما في ذلك تقديم جميع التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار بإثيوبيا وتنظيم زيارات ترويجية إلى إثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الأعمال المصريين، ودعوة مفوضية الاستثمار الإثيوبية لحضور منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر القادم.

وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بتسريع التحرك فى هذا الملف، حتى يتسنى اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، نظرًا لما توليه مصر من اهتمام بدفع التعاون الاقتصادي والتجاري مع إثيوبيا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مدبولي يستعرض تقريرا بشأن دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الإفريقية
مدبولي يستعرض تقريرا بشأن دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الإفريقية
مدبولي يستعرض تقريرا بشأن دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الإفريقية
مدبولي يستعرض تقريرا بشأن دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الإفريقية
مدبولي يستعرض تقريرا بشأن دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الإفريقية
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