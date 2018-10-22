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فن

السبت.. القومى للسينما يفتتح نادى سينما ذوي القدرات الخاصة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
شيري نبيل
يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، نادى سينما ذوى القدرات الخاصة، السبت المقبل وذلك بمركز طلعت حرب الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية.

ومن المقرر أن تضم فعاليات النادى عرض كل من أفلام التحريك "خليك قاعد" للمخرجة لمياء رجائي وفيلم "كبير وصغير" للمخرجة سحر الدالي، إضافة لمجموعة من الفقرات الفنية لذوي القدرات الخاصة المشاركين بالنادي.

كما ينظم المركز القومي للسينما ورش رسوم لذوي القدرات الخاصة يشرف عليها كل من أسامة ابو زيد ولمياء رجائي ويقوم بالتدريب في الورش الفنانين زينب مصطفى ويارا عبدالعزيز ورانيا محمود واحمد نونو.

ويشارك في الفعاليات ذوي القدرات الخاصة من مستشفي الدكتور جمال ماضي أبو العزايم بالعاشر من رمضان وجمعية ابشر لذوي القدرات الخاصة بالإسكندرية.

نادى سينما القدرات الخاصة سيقام شهريا، ويقوم المركز القومي للسينما حاليا بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية بذوي القدرات الخاصة بمختلف أنحاء الجمهورية سعيا لدمج ذوي القدرات بالمجتمع المدني والحياة الثقافية.
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