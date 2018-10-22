ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

البحوث الإسلامية: الإرهاب مرض فكري ونفسي لا علاقة له بالأديان

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:26 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي
محمد شحتة - محمود ضاحى - عدسة صلاح مهدى
أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي إن الإرهاب لا دين له ولا هوية له، وإنما مرض فكري ونفسي يبحث المبتلون به دائمًا عن وجود مبررات وجوده في متشابهات نصوص الأديان، وتأويل المؤولين، ونظرات المفسرين.

وقال الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح ندوة «الإسلام والغرب .. تنـوع وتكامـل» والتي يعقدها الأزهر الشريف أن بواعث الإرهاب ليست قصرًا على الانحراف بالأديان نحو فهوم مغشوشة، بل كثيرًا ما خرج الإرهاب من عباءة مذاهب اجتماعية واقتصادية بل وسياسية، وراح ضحية الصراع والحروب من هذه المذاهب التي لا تمت للدين بأدني نسبٍ ـ راح ضحيته الآلاف بل الملايين من الضحايا والأبرياء.

وأضاف الأمين العام أنه من الظلم البيّن نسبة ما يحدث الآن من جرائم التفجير والتدمير التي انتشرت في مناطق مختلفة من العالم إلى الإسلام، لمجرد أن مرتكبيها يطلقون صيحات التكبير وهم يفجرون، أو يذبحون، أو يحرقون.

وأوضح الأمين العام أن المآسي التي شهدتها البشرية ليست بسبب الدين، لأنه ليس في طبيعة أي دين من الأديان الإلهية، ما يؤدى إلى أية مأساة من هذه المآسي، بل إن من أبرز الأسباب الحقيقية لهذه المآسي، استغلال الشعور الديني وتوظيفه في واقع منحرف، وتحقيق أغراض يرفضها الدين نفسه.

وأكد الأمين العام أن العالم اليوم بحاجة إلى التعاون بين الحكماء والرموز والقادة الدينيين؛ فهناك العديد من الإحصاءات الدولية التي تكشف عن الإنفاق المرعب لإنتاج السلاح والتكسب ببيعه، وإشعال الحروب بين الشعوب الجائعة لضخ الأموال في اقتصادات أنظمة عالمية كبرى لا تشعر بوخز الضمير، وهي تقتات على دماء القتلى وأشلائهم.

وأوضح الأمين العام أن هذا الإرهاب الذي نعانيه جميعًا الآن أدانه العالم الإسلامي كله: شعوبًا وحكومات وأزهرًا وكنائس وجامعات ومفكرين ومثقفين وغيرهم، وعلينا جميعًا ـ مسلمين وغير مسلمين ـ أن نقف صفًا واحدًا لمجابهة التطرف والإرهاب والظلم بجميع أشكاله، وأن نبذل أقصى ما يمكن من أوجه التعاون من أجل القضاء على هذا الوباء القاتل.
loading...

ترشيحاتنا

واللا العبري: الوضع مع الأردن حساس للغاية

وزير الرياضة الجزائري يطالب لاعبي وفاق سطيف بالفوز على الأهلي

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

ماريا سانشيز حكما لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

نقيب الفلاحين يكشف سر جنون البطاطس ويقدم روشتة للحكومة لتجاوز الأزمة

شعبة الخضروات والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر البطاطس

الداخلية تخصص رقما لإغاثة السيارات المتعطلة أثناء الشبورة والأمطار

تساؤلات حول غياب أبناء هنا شيحة عن عقد قرانها من أحمد فلوكس

مترو الأنفاق: ضيق تنفس مواطن وراء تعطل حركة القطارات بالخط الثاني

تأجيل إعادة محاكمة 26 متهما بخلية مدينة نصر لـ 3 نوفمبر

الجارديان تبرز رد هيئة الاستعلامات على مزاعم سرقة أعضاء سائح بريطاني

خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو
شاهد.. سلافة معمار ومطلقها بعد عمر الـ80 فى حكايتى مع الزمان
النجار: شيخ الأزهر لا يدخر جهدًا لتحقيق التواصل بين الشرق والغرب..فيديو
مميش يوقع اتفاق تسوية مع شركة أدوية بشرق بورسعيد..فيديو وصور
على عوف يكشف سبب رفض المصريين بدائل الأدوية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟