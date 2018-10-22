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رياضة

الإصابات تطارد المقاصة قبل مواجهة وادي دجلة في كأس مصر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:00 م
طلعت يوسف مدرب المقاصة
طلعت يوسف مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة صدمة بعد تأكد غياب محمد رمضان الجناح الهجومى عن مباراة الفريق أمام وادى دجلة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر .

وتعرض محمد رمضان للإصابة بشد قوى فى عضلة السمانة مما أدى إلى خروجه بشكل كامل من حسابات الجهاز الفنى للمقاصة .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن لمواجهة دجلة من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة .
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