المحكمة العليا في المالديف تطلق سراح زعيم المعارضة قاسم إبراهيم

قضت المحكمة العليا في المالديف، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح زعيم المعارضة قاسم إبراهيم بعدما أدانته محكمة أدنى بتهم الرشوة.

وأوضحت المحكمة خلال جلسة الاستئناف أنه كان هناك خطأ من جانب المحكمة الجنائية في إجراءات إدانة إبراهيم، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.



وكان إبراهيم الزعيم السياسي ورجل الأعمال قد حُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعدما انضم لقوى المعارضة في محاولة إسقاط الرئيس السابق يمين عبد القيوم.



وتم نفي قاسم إبراهيم إلى ألمانيا إثر إجرائه عملية جراحية بالقلب في سنغافورة وعاد إلى البلاد خلال الشهر الجاري بعدما هُزم الرئيس السابق عبد القيوم في الانتخابات أمام مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح.

