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برلمان

برلماني: المشروعات الحرة الحل الأكثر فاعلية لتشغيل الشباب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:13 م
ممتاز الدسوقي، نائب
ممتاز الدسوقي، نائب محافظة اسيوط
فريدة محمد
قال ممتاز الدسوقي، نائب محافظة أسيوط، إن سوق العمل يستقبل آلاف الخريجين سنويا، مما يؤدي الى زيادة نسبة البطالة، في ظل قلة فرص العمل التي تتيحها الحكومة، مؤكدا ان المشروعات الحرة هي الحل الأمثل لمعالجة المشكلة بدلا من الاعتماد على الوظائف الحكومية.

وأكد "الدسوقي" في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الاعتماد على الحكومة وحدها لا يمكنه حل المشكلة، بل ان اطلاق اللجام لروح الابتكار والتعبير عن الرأي والأعمال الخلاقة من جانب الشباب بوصفهم قوة فاعلة، اصبح ضرورة حتمية اكثر من أي وقت مضى، خاصة مع توافر عنصر جودة المنتجات والمشروعات الشبابية.

وطالب النائب بتكثيف جهود نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة، سواء بتقديم التمويل أو الخدمات التدريبية والتسويقية أو استخراج التراخيص اللازمة، واقامة المعارض وعقد المسابقات التي من شأنها تشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة.
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